முகப்பு படமே அவர் படம்தான்.. ஆனாலும் அரசின் அறிவிப்பை பாராட்டவில்லை.. கமல் மவுனம் ஏன்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ட்விட்டரில் முகப்பு படமே பாரதியார் படத்தை போல் தான் தன் படத்தை கமல்ஹாசன் வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அவரது நினைவு நாளான இன்று அவரை பற்றிய பதிவையே மதியத்திற்கு மேல் தான் போட்டார். அதேநேரம் பாரதியார் பிறந்த நாளை மகாகவி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்ற தமிழக அரசின் அறிவிப்பை இதுவரை பாராட்டவும் இல்லை. கருத்தே கூறவில்லை.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் வலதும் இல்லாமல் இடதும் இல்லாமல் மையாக அரசியலை தொடங்கினார். சட்டசபை தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்தாலும் கொங்கு மண்டலப்பகுதிகளில் கணிசமாக வாக்குகளை பெற்றார்.

பாஜக மற்றும் அதிமுகவை கடுமையாக விமர்சிப்பது இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை திமுகவினர் முன்வைத்த வருகிறார்கள். அதை மெய்பிக்கும் வகையில் மத்திய அரசை விமர்சிக்கும் போது பொத்தாம் பொதுவாகவே பேசுவது உண்டு.

English summary

Kamal Haasan's Twitter home image is Bharathiyar. But today, his memorial day, the record about him was put up just after noon. At the same time, the announcement of the Tamil Nadu government that Bharathiyar's birthday will be celebrated as Mahakavi Day has not been appreciated so far. No comment.