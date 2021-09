நீட் அநீதியான தேர்வு.. மேடைகளில் முழங்கிய அரசியல்வாதிகள்.. கமல் கேட்ட சுளீர் கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஓர் அநீதியான தேர்வை இன்று 1.10 லட்சம் தமிழ்க் குழந்தைகள் எதிர்கொள்கிறார்கள். நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என மேடைகளில் முழங்கிய நம் அரசியலாளர்களைப் பற்றி இவர்களின் எண்ணம் என்னவாக இருக்கும்?! என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

கொரோனா ஊரடங்கால் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நீட் தேர்வு இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 18 நகரங்களில் இந்த தேர்வு நடைபெற உள்ளது.

2 முறை நீட்டில் தோல்வி.. இன்று 3வது முறை தேர்வு எழுதும் முன்.. தற்கொலை செய்து கொண்ட மேட்டூர் மாணவர்

தமிழகத்தில் மட்டும் 1,10,971 பேர் நீட் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். வழக்கமான தேர்வு விதிமுறைகளோடு, கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைளுடன் இணைந்து தேர்வு நடக்கிறது.

Today 1.10 lakh Tamil children are facing an unfair exam. What do children's think of our politicians who were slogan podium to cancel the NEET exam ?! makkal needhi maiam party leader Kamal Haasan has questioned.