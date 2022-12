ஏறு தழுவுதல் நம் அடையாளம்! எத்தனைத் தடை வந்தாலும் வீரத்துடன் முறியடிப்போம்! விருமாண்டியின் ட்வீட்!

Chennai

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு இந்தாண்டு உறுதியாய் நடக்கும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ள நிலையில், ஜல்லிக்கட்டு ஒரு ரத்த விளையாட்டோ, கொடூரச் செயலோ அல்ல என்று உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருப்பது ஆறுதல் அளிக்கிறது என நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மக்களே ஆர்வத்துடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில் தமிழகத்தின் அடையாளமாக உள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை தடை செய்ய வேண்டும் என பீட்டா உள்ளிட்ட 15 அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளன.

தொடர்ந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் காளைகளை கொடுமைப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் அதனை தடை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2023 பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஜல்லிக்கட்டு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்..தமிழக அரசு உறுதி

English summary

While the Tamil Nadu government has said that jallikattu will definitely take place this year, it is comforting that the Supreme Court has mentioned that jallikattu is not a blood sport or a cruel act, said actor and president of the makkal neethi maiam Kamal Haasan.