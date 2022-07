அரசியலில் இது சுற்றுப்பயண சீசனா? அடுத்து வண்டியில் ஏறும் தலைவர்.. ஜூலை 17ல் முக்கிய முடிவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், தனது கட்சிப் பணிகளில் மீண்டும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியிருக்கிறார். விரைவில் அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்க இருக்கிறார்.

கமல்ஹாசன் தலைமையில் மாநில, மண்டல, மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான கலந்தாலோசனை கூட்டம் வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், சுற்றுப் பயணத் திட்டம் இறுதி செய்யப்படும் என்றும், அதற்கான ஏற்பாடுகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

விரைவில் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம்.. 2024 தேர்தல் இலக்கு இதுதான்.. கமல்ஹாசன் பேச்சு!

English summary

Makkal needhi maiam President Kamal Haasan will start a political tour. It is said that the tour plan will be finalized in a consultative meeting with party leaders on July 17.