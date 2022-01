'எனக்கு பல விஷயங்களை கற்றுக்கொடுத்தவர் சகோதரி கனிமொழி'..ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அதிமுக எம்.பி புகழாரம்

Chennai

சென்னை: திமுக செய்தி தொடர்பு செயலாளரும், எம்பியுமான டிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகள் திருமண விழா அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்.

இந்த திருமண விழாவில் பல்வேறு சுவாரஸ்யங்கள் அரங்கேறின. அரசியல் களத்தில் எதிரும், புதிருமாக இருப்பவர்கள் ஒரு சேர திருமண விழாவில் பங்கேறறனர்.

AIADMK MP Navaneethakrishnan spoke in the presence of Tamil Nadu Chief Minister Stalin that Kanimozhi had taught me how parliamentary events take place. This is the political civilization of Tamil Nadu, said those present at the wedding