கருணாநிதியின் ஆதர்ச தலைவன் சேகுவேரா.. அலெய்டாவை சந்தித்தது என் வாழ்நாளில் பெரும்பேரு.. கனிமொழி!

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி சந்திக்க விரும்பிய புரட்சியாளர் சேகுவேரா என்றும், அவரின் மகளை சந்தித்தது என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நாள் என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஆளுநரின் விளக்கம் குறித்து பேசிய கனிமொழி, தமிழர்கள் சாதாரணமாக தான் இருப்பார்கள், சுரண்டி பார்த்தால் தீக்கங்கு வெளியாகும் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு புரட்சியாளர் சே குவேராவின் மகளான அலெய்டா குவேரா 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் வந்துள்ளார். அவருக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட இடதுசாரி அமைப்புகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

இன்று சென்னையில் உள்ள ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அகில இந்திய கியூபா ஒருமைப்பாட்டு குழு சார்பாக கியூபா ஆதரவுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன், திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

புரட்சியாளர் சே குவேராவின் மகள்,பேத்தி சென்னை வருகை- விமான நிலையத்தில் இடதுசாரிகள் உற்சாக வரவேற்பு!!

Former Chief Minister Karunanidhi wanted to meet the revolutionary Che Quevara and meeting his daughter was an unforgettable day in my life said DMK MP Kanimozhi.