ஜெய்ஹிந்த்.. கொங்கு ஈஸ்வரன் சட்டசபை பேச்சு.. வெடித்த சர்ச்சை! பாஜக மட்டுமில்ல, காங்கிரசும் எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் உரையில் ஜெய்ஹிந்த் என்ற வார்த்தை இடம் பெறாதது, தமிழகம் தலைநிமிர்ந்துவிட்டதற்கான அடையாளம் என்று கொங்கு ஈஸ்வரன் சட்டசபையில் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது தேசிய கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான ஈஸ்வரன் இவ்வாறு ஒரு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த கருத்துக்கு எச்.ராஜா உள்ளிட்ட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். சமூக வலைத்தளங்களில் பாஜக ஆதரவாளர்களும், தேசியவாதிகளும் இப்படி ஈஸ்வரன் பேசியிருக்க கூடாது என கூறத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Kongu Eswaran speech on Jaihind: The absence of the word Jaihind in the speech of the Governor of Tamil Nadu is a sign that Tamil Nadu has raised its head, said Kongu Eeswaran in the Assembly, which has caused controversy.