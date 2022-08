கொசஸ்தலை ஆற்றில் ஆந்திரா அணைகள் கட்ட பா.ம.க. கடும் எதிர்ப்பு- ஆக. 30-ல் போராட்டம்: அன்புமணி

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் குடிநீர் மற்றும் பாசன ஆதாரமாக திகழும் கொசஸ்தலை ஆற்றில் அணைகள் கட்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆந்திர மாநில அரசுக்கு பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி இராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அணைகளை கட்டுவதை கைவிட வலியுறுத்தி, வரும் 30-ஆம் தேதி பா.ம.க. சார்பில் அறப்போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி இராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் குடிநீர் மற்றும் பாசன ஆதாரமாக திகழும் கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே இரு அணைகளை கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆந்திர மாநில அரசு தொடங்கியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டு உழவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலனுக்கு எதிரான ஆந்திர அரசின் இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கை கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது.

English summary

Anbumani Ramadoss has condemned the construction of dams in the Kosasthalaiyar River and has announced that a protest will be held on the 30th.