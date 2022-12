4 ஆண்டுகள் அதிமுகவில் இருந்தேன்.. வெட்கப்படுகிறேன்.. பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறேன்.. கோவை செல்வராஜ் அதிரடி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நாலரை ஆண்டுகள் அதிமுகவில் இருந்ததற்காக வெட்கபடுகிறேன், மக்களிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் என திமுகவில் இணைந்த கோவை செல்வராஜ் பரபரப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

அதிமுகவிலிருந்து விலகி இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கோவை செல்வராஜ் திமுகவில் இணைந்தார். இதையடுத்து வெளியே வந்த அவர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறியிருப்பதாவது, நானும் என்னுடைய கோவை மாவட்ட தொழிற்சங்கத் தலைவரப் பாரதி, மாநகர் மாவட்ட பொருளாளர் தங்கராஜ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அமைச்சர் செந்தில் செந்தில் பாலாஜியுடன் கலந்து பேசினோம். ஏழைகளுக்காக ஆட்சி நடத்தும் முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து திமுகவில் எங்களை இணைத்துக் கொண்டோம்.

1971 ஆம் ஆண்டு 14 வயதில் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு செயல்பட்ட நான் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் தாய் கழகத்தில் இணைந்து செயல்பட வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாலரை ஆண்டுகள், அதாவது 2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை ஒரு சுனாமி வந்து நாட்டில் அழிவை ஏற்படுத்தியது போல் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி தமிழகத்தை அழிவு பாதைக்கு அழைத்து சென்றது.

English summary

OPS Supporter Kovai Selvaraj says after joined in DMK that he is asking apology to the people of Tamilnadu for enrolled in AIADMK for last 4 years.