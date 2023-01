ரூ.20 கோடியில் தரம் உயரும் கோயம்பேடு மார்க்கெட்.. குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் சேகர்பாபு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை ரூ.20 கோடியில் தரம் உயர்த்துவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தயார் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக கோயம்பேடு மார்கெட்டில் கழிப்பறை வசதி, குடிநீர் வசதி, தொழிலாளர்கள் தங்குமிடம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்து திட்டமிடப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் வளாகம் கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை பூ மார்க்கெட், காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு மொத்த வணிக வளாக தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கரும்பு மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை அமைச்சர் சேகர்பாபு வழங்கினார்.

English summary

Minister Sekarbabu said that a report will be prepared regarding the upgradation of Koyambedu market at a cost of Rs 20 crore.