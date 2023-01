நேரடியா அங்க மோத முடியாம ஆளுநர்கிட்ட மோதுறாங்க.. "ராமர் பாலம் உண்மை”.. திமுகவை சீண்டிய கிருஷ்ணசாமி!

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாடு முதல்வரால் நேரடியாக மோடியிடம் மோத முடியாது, மோதினால் மத்திய அரசு திட்டங்கள் எதுவும் கிடைக்காது, இதனால் ஆளுநரிடம் மோதுகிறார் என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார். மேலும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என பெயர் வைத்துள்ளவர்களுக்கு தமிழகம் என்று கூறிய ஆளுநரை விமர்சிப்பதற்கு தார்மீக உரிமை இல்லை என கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பொதுமை பொங்கல் விழா, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கலந்து கொண்டு பொங்கல் விழாவை தொடங்கிவைத்தார். மேலும், பொதுமக்களுக்கு வேட்டி சேலை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

சீன பெருஞ்சுவர் இருக்கே! சேது சமுத்திர திட்டம் நமது பாரம்பரியம்.. தொடக் கூடாது! தடலாடி கிருஷ்ணசாமி!

Puthiya Thamizhagam President Krishnasamy has criticized that TN Chief Minister cannot directly clash with PM Modi, if he collides, he will not get any central government projects, so he is fighting with the Governor.