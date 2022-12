2022 இன் கடைசி வானிலை ரிப்போர்ட்.. இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு! ஜனவரி 3 முதல் அடுத்த ரவுண்டு ஸ்டார்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் குமரிக்கடல் பகுதி அருகே வலுவிழந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் கடைசி வானிலை அறிக்கை தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. அதன் படி தென் மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், வடதமிழக மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் எனவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

வங்கக்கடலில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுவிழந்து, அடுத்து குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவியது.

தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இதனால் சமீப நாட்களாக நல்ல மழை பெய்த நிலையில் அரபிக்கடலில் அருகே கடந்த 27 ஆம் தேதி இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வலுவிழந்தது.

ஓய்ந்தது மழை.. தொடர்கிறது பனிமூட்டம்.. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மழை வறண்ட வானிலை.. புது அப்டேட்

English summary

The last weather report of the year is now out. According to it, there is a chance of rain in the southern districts today and dry weather may prevail in the north districts.