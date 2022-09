அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க இடம் கொடுத்தவர் கருணாநிதி..முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தான் குடியேற இருந்த, குடியேறுவதற்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட பூம்பொழில் இல்லத்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்காக கொடுப்பதாக ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிட்டவர் தலைவர் கலைஞர்" என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். ஏழை எளிய மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை காக்க மாணவர்கள் தங்களது சட்டப் படிப்பை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்தில் வெள்ளி விழா கல்வெட்டை முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தார். அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்தில் வெள்ளி விழாவில் சிறப்பு மலரை வெளியிட்டு பேசினார்.

1997ல் கலைஞரால் தெற்காசியாவிலேயே முதல் முதலாக சட்டப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டது தான் அம்பேத்கார் சட்ட பல்கலைக்கழகம் என்றும் 1989ஆம் ஆண்டு நூற்றாண்டு கண்ட சென்னை சட்ட கல்லூரிக்கு அம்பேதகர் சட்டக்கல்லூரி என பெயர் சூட்டப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin has said that the students should use their law studies to protect the basic rights of the poor and needy.