ஓபிஎஸ் எங்க வேணா போகட்டும்.. ஆனா வெற்றி எங்களுக்கு தான்.. ‛‛பாயிண்டை’’ பேசிய மாஜி அமைச்சர் தங்கமணி

சென்னை: அதிமுகவின் பொதுக்குழு தொடர்பான தீர்ப்பு தொடர்பாக ஓ பன்னீர் செல்வம் எங்கு சென்றாலும் நியாயயம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் இருப்பதால் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூதுகவ்வும் மீண்டும் தர்மமே வெல்லும் என்பதற்கு சான்றாக ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு வந்துள்ளது'' எனக்கூறிய எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி முக்கிய பாயிண்டையும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியாக அணியாக பிரிந்தனர். ஜூன் 23ல் நடந்த பொதுக்குழு களேபரத்துடன் முடிவடைந்தது.

அதன்பிறகு கடந்த ஜூலை மாதம் 11ல் நடந்த பொதுக்குவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதில் ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பினர் பங்கேற்கவில்லை.

Wherever O Panneer Selvam goes regarding the decision regarding AIADMK's General Assembly, we will win because the justice is on Edappadi Palaniswami's side. Ex-minister Thangamani, a supporter of Edappadi Palanichamy, said that the ECtHR verdict is a proof that if you gamble with the life of dharma, dharma will win again.