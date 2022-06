வெற்றி மேல வெற்றிதான் நம்ம கையிலே! உற்சாக இபிஎஸ்! யாரை நம்பி நான் பொறந்தேன்! சோக கீதம் பாடும் ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஆவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ள நிலையில், உற்சாகத்தில் இருக்கிறது அவரது தரப்பு.. தர்மயுத்தத்திற்கு பின் சந்தித்த அனைத்து போட்டிகளிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை வென்றே வந்திருக்கிறார். இன்று நடக்கும் பொதுகுழுவில் அவர் ஒற்றைத் தலைமையாய் தேர்தெடுக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடங்கி ஒற்றைத் தலைமை வரை ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே நடந்த போட்டா போட்டி குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்..

AIADMK பொதுக்குழு கூட்டம் | EPS VS OPS | Oneindia Tamil

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடையில்லை, கட்சியின் அடிப்படை விதிகளை திருத்தவும் தடையில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுக்குழு நாளை திட்டமிட்டபடி இன்று நடைபெற இருக்கிறது.

இபிஎஸ் கைக்கு செல்கிறதா அதிமுக?.. என்ன செய்ய போகிறார் ஓபிஎஸ்..

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக விதிகளை திருத்துவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற ஓபிஎஸ் தரப்பு முன்வைத்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பொதுக்குழுவை நடத்தவும், பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்கள் போன்ற விவகாரங்களில் தலையிட விரும்பவில்லை எனஉயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர்.

With Edappadi Palanisamy almost certain to become AIADMK general secretary, his party is excited. Edappadi Palanisamy has won in all the matches he has faced since Dharmayutham with O. Panneerselvam . Let's look at the OPS-EPS competition now, from the confidence vote to the single leadership.