குட் நியூஸ்.. தாம்பரம் டூ செங்கல்பட்டு ரயில் வழித்தடத்தின் வேகம் அதிகரிப்பு.. இனி சர்ர்ன்னு போகலாம்!

சென்னை: தெற்கு ரயில்வே சார்பில், தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரையிலான மூன்றாவது ரயில் பாதையின் வேகம் 80 கிமீ இருந்து 100 கிமீ வரை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு பலரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ரயில்களின் நேரம் மற்றும், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர்.

இதற்கும் ரயில் துறை சார்பில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பயணிகள் பலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

On behalf of the Southern Railway, the speed of the third railway line from Tambaram to Chengalpattu has been increased from 80 kmph to 100 kmph. While many have welcomed this, they have raised questions about the timings and safety features of the trains running on this route. The Railway Department has also responded to this. Many passengers have also demanded that additional trains should be run on this route.