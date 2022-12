டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு எந்தெந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மதுபானம் கொள்முதல்? -ஹைகோர்ட்

Chennai

lekhaka-Arsath Kan

சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு எந்தெந்த நிறுவனங்களிடம் இருந்து, எவ்வளவு விலைக்கு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன என்ற விவரங்களை தெரிவிக்கும்படி, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் எந்தெந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மதுபானங்களை அரசு கொள்முதல் செய்து வருகிறது என்ற விவரம் தெரியவரும்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

The Madras High Court has directed the Tasmac administration to inform the from which companies and at what price liquor is being procured.