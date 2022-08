ஆளுநர் பதவி வேணும்னா பாஜக ஆபிஸ் போங்க! எதுக்கு சமஸ்கிருதம்,இந்தினு பேசிகிட்டு! சு.வெங்கடேசன் சுளீர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அனைத்து மொழிகளின் தாய் மொழியாக சமஸ்கிருதம் உள்ளது என இஸ்ரோ தலைவர் கூறியிருந்த நிலையில் மாநிலங்களவை எம்பி, ஆளுநர் பதவி வேண்டுமென்றால் பாஜக அலுவலகம் செல்லுங்கள் எதற்காக மொழிகளை பற்றி பேச வேண்டும் என மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தி திணிப்பு மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகள் குறித்து மத்திய அரசு கடந்த சில நாட்களாகவே பல்வேறு வழிகளில் திணிப்பு முயற்சி மேற்கொள்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சமஸ்கிருத மொழி குறித்து இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் பேசிய கருத்துகள் மிகக் கடுமையான எதிர்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் பலரும் கடுமையான விமர்சித்து வருகின்றனர்.

