எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வாங்க..ஓபிஎஸ் போட்டி ஸ்டிரிக்ட் ஆர்டர்! டெல்லியிலேயே முகாமிட்ட தேனி டீம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இறுதி கட்ட விசாரணையில் இருக்கும் நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் டெல்லியிலேயே முகாம் இட்டு உள்ளனர் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கிறது. ஆனால் வழக்கு தான் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறது மோதல் இன்னும் தொடரும் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

தற்போது அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இருதரப்பு இறுதி வாதங்கள் நிறைவடைந்து எழுத்துப்பூர்வ வாதமானது தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

While the case related to the AIADMK single leadership issue is in the final stage of hearing in the Supreme Court, it has been reported that the main administrators and lawyers are camping in Delhi on behalf of O. Panneerselvam.