கெட்டி மேளம்..சேதுவை சாதுவாக மாற்றிய காதல்! கீழ்ப்பாக்கத்தில் பூத்த காதல் பூ! இத்தனை விருந்தினர்களா?

Chennai

சென்னை : கீழ்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தின் 225 ஆண்டு வரலாற்றில் முதல் முறையாக, அங்கேயே சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்த மகேந்திரன் - தீபா ஆகியோரின் திருமணம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கோவிலில் நடைபெற்ற நிலையில், அமைச்சர்கள் மா சுப்பிரமணியன், சேகர் பாபு, எம்பி தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.

சென்னையின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள கீழ்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகம் சுமார் 220 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செயல்பட்டு வருகிறது. கீழ்பாக்கம் என்றாலே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் இடம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தற்போதைய சூழலில் இங்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மனநல பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் சென்னையைச் சேர்ந்த முதுநிலை பட்டதாரி மகேந்திரன் என்பவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டில் ஏற்பட்ட தகராறு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு உறவினர்களால் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதேபோல வேலூரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் தீபா என்பவர் தனது தந்தை இறந்ததால் சோகத்தில் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு இங்கே சிகிச்சை பெற்று வந்தாr.

For the first time in the 225-year history of Kilpakkam Government Mental Hospital, the marriage of Mahendran and Deepa, who were treated there and recovered, was held in a temple in the hospital premises.