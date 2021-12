Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை :சென்னை தலைமச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து மனு மல்லை சத்யா இதனை தெரிவித்தார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்த மல்லை சத்யா.. கையோடு ஒரு மனு.. கூடவே சபாஷ்

மேலும் சுற்றுலாத் தலமான மாமல்லபுரத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரவேண்டும் என மனு அளித்ததாகவும் தனது செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.

English summary

MDMK Deputy General Secretary Mallai Satya has appreciated CM MK Stalin for ruling Tamil Nadu better. He also said in meet CM to provide facilities in Mamallapuram.