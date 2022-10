‘வாரிசு’ போக்கால் சீனியர்கள் அப்செட்.. 'ஸ்டாலின் சேர்ப்பாரா?’ தடுமாறும் மதிமுக.. கண் வைத்த பாஜக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மதிமுகவில் ஏற்பட்டு வரும் புகைச்சலை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ள பாஜக திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

வைகோவின் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரது மகனான துரை வைகோ, மதிமுகவின் தலைமை நிலைய செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். அவரை நீண்ட யோசனைகளுக்குப் பிறகே கட்சிக்குள் கொண்டு வந்தார் வைகோ.

துரை வைகோவின் வருகையை முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் ஏற்றுக்கொள்ளாத சூழலில், அவர்களை அனுசரித்துச் செல்லாமல், ஆக்ரோஷம் காட்டி வருகிறார் துரை வைகோ. இது பலரையும் அதிருப்திக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், கட்சியை விட்டு விலகியுள்ள மதிமுக நிர்வாகிகள் திமுகவில் சேர நினைப்பதாகவும், ஆனால், மதிமுகவினரை சேர்த்து வைகோவுக்கு சங்கடம் ஏற்படுத்த ஸ்டாலின் விரும்பமாட்டார் என்பதால், அடுத்து என்ன செய்வது என தொடர்ந்து விவாதித்து வருகின்றனராம். இதை பாஜக உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

வேர்களைத் தேடிப் பயணம்! துரை வைகோவிடம் கண் கலங்கிய மறைந்த மதிமுக நிர்வாகிகள் குடும்பத்தினர்!

English summary

MDMK executives left the party because of Durai Vaiko's aggressive behavior. They are thinking of joining DMK, but since Stalin does not want to embarrass Vaiko by including MDMK members. It is also said that the BJP is closely monitoring this.