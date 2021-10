வாரிசு அரசியல் நடத்தவில்லை.. ஜனநாயக முறையில் எனது மகன் துரை வையாபுரி பதவிக்கு வந்தார்- வைகோ விளக்கம்

Chennai

சென்னை: நான் வலதுசாரி சிந்தாத்திற்கு எதிராக அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் அரசியலை நான் முன்னெடுப்பேன் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார். மேலும் வாரிசு அரசியல் செய்யவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 20ம் தேதி மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தொண்டர்களிடம் வாக்கெடுப்பு நடத்தியதன் அடிப்படையில் வைகோ மகன் துரை வையாபுரி தலைமை கழக செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை இரவு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் துரை வையாபுரி தலைமை கழக செயலாளராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார்.

