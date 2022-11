ஈபிஎஸ்க்கு அடுத்த சிக்கல்.. அரசு மருத்துவக்கல்லூரி முறைகேட்டில் நடவடிக்கை.. ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் 11 அரசு மருத்துவ கல்லூரி கட்டுவதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகாரில் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி எதிரான குற்றசாட்டுகளுக்கு முகந்திரம் உள்ளதால் மேல் நடவடிக்கைக்கு

அரசிடம் அனுமதி கேட்கபட்டுள்ளது என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக இருந்தார். அப்போது 11 இடங்களில் புதிதாக மருத்துவ கல்லூரிகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

இதற்கான பணிகள் துவங்கி நடைபெற்றது. இதற்கிடையே தான் மருத்துவக்கல்லூரி கட்டுமானத்தில் ஊழல், முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.

English summary

Tamil Nadu anti-corruption department said in the Chennai High Court that since the allegations against former Chief Minister Edappadi Palanisamy in the complaint that there were corruption in the construction of 11 government medical colleges in Tamil Nadu, permission has been sought from the government for further action.