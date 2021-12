பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு 'குட் பை'தமிழகத்தில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை' - இயக்கத்தை தொடக்கி வைக்கும் முதல்வர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிளாஸ்டிக் பைகளின் பயன்பாட்டை தவிர்க்கும் விழிப்புணர்வையும், அதற்கு மாற்றான துணிப்பைகளையும் நாமே உபயோகிக்கும் பழக்கத்தை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக 'மீண்டும் மஞ்சப்பை' என்ற விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று தொடக்கி வைக்கிறார்.

ஒரு பிளாஸ்டிக் பை மக்களால் சராசரியாக பயன்படுத்தப்படும் நேரம் வெறும் 20 நிமிடங்கள் மட்டுமே, ஆனால், அவை மட்குவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் பல நூறு ஆண்டுகள் ஆகும். அதிகப்படியான இந்த பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டினால் நமது பூமி தீவிரமாக பாதிப்படைந்துள்ளது.

கடல்வாழ் உயிரினங்கள் உள்பட நமது சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் பேரழிவையும் மற்றும் நமது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் பாதகமான விளைவுகளையும் இந்த பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

Chief Minister MK Stalin today launched an awareness campaign called 'Meendum Manchappai' to create awareness among the general public about the dangers of using plastic bags and alternative bags.