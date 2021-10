தீபாவளிக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறப்பா?.. முதல்வர் சொன்னது "இதுதான்".. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு பள்ளிகளை திறக்க அரசு பரிசீலனை செய்யுமா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில் அளித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்தன. முதல் அலை ஓய்ந்த பிறகு 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. ஆனால் இரண்டாவது அலை தீவிரமடைந்த பின்னர் அவர்களுக்கும் வகுப்புகள் நடத்தப்படாமல் ஆன்லைன் மூலம் கற்பிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இரண்டாவது அலையும் முடிந்து தற்போது மூன்றாவது அலையின் தொடக்கத்தில் இருக்கிறோம். இந்த நிலையில் கொரோனா கேஸ்கள் லேசாக உயர்ந்து வருகின்றன.

தனியார் பள்ளி கல்வி கட்டணம்.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொன்ன 2 முக்கியமான விஷயம்

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi says that there will be no change in opening of school for classes 1 to 8th standard.