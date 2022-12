ஜல்லிக்கட்டு.. அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தும் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்! நெறிமுறைகள் மாறுமா?

Chennai

Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் தொடர்பாக வரும் 22ஆம் தேதி அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

கால்நடைத்துறை அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன். சென்னை நந்தனத்தில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகள், நெறிமுறைகள் குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2023 பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஜல்லிக்கட்டு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்..தமிழக அரசு உறுதி

English summary

Minister Anitha Radhakrishnan is going to hold an important meeting with the Animal Husbandry Department officials on the 22nd regarding Jallikattu competitions. In this consultative meeting, it is expected that a decision will be taken regarding the arrangements and protocols for jallikattu.