ஜப்பான் நிதி உதவி! 2023 பிப்ரவரி வரை தான் டைம்! கெடு விதித்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு! ஆடிப்போன அதிகாரிகள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஜப்பான் நிதி உதவியுடன் நடைபெற்று வரும் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகளை 2023 பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கெடு விதித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கட்டப்படும் மருத்துவமனை கட்டிடங்களுக்கு ஜப்பான் எப்படி நிதி உதவி செய்கிறது என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழலாம்.

ஆனால் ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமை நிதி (JICA) பங்களிப்புடன் தமிழகத்தில் 7 இடங்களில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்பது தான் உண்மை.

English summary

Minister E.V.Velu has stipulated that the construction work of the hospital, which is going on with the financial assistance of Japan, should be completed by February 2023.