அமைச்சர் பொறுப்பேற்று வருஷம் 2ஆகப் போகுது! சட்டசபையில் தடுமாற்றத்துடன் பேசிய கயல்விழி செல்வராஜ்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சட்டசபையில் கேள்வி நேரத்தின் போது பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் மிகுந்த தடுமாற்றத்துடன் பேசியதை கண்ட சபாநாயகர் அப்பாவு சில பாயிண்ட்களை எடுத்துக் கொடுத்தார்.

அமைச்சர் பொறுப்பேற்ற 2 ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் இன்னும் தனது பேச்சுத்திறமையை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே கயல்விழி செல்வராஜை பொறுத்தவரை ஆசிரியையாக இருந்து அமைச்சராகியவர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப்போட்டிகள்..சட்டசபையில் அமைச்சர் உதயநிதி முதல் முறையாக சொன்ன பதில்

English summary

Speaking during the question hour in the assembly, Speaker Appavu took a few points when he saw that Minister Kayalvizhi Selvaraj spoke with difficulty.