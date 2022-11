குறை சொல்றாங்களா? இது தளபதியின் ஆட்சி.. ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தேங்கலை! அமைச்சர் நேரு பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எதிர்க்கட்சியினர் குறைதான் சொல்லுவார்கள், ஆனால் இந்த ஆட்சி தளபதியின் ஆட்சி, சென்னையில் பல பகுதிகளில் ஒரு சொட்டு மழைநீர் கூட தேங்காத அளவிற்கு ஓராண்டில் பணிகளை செய்து காட்டியது தான் முதல்வரின் மிகப்பெரிய சாதனை என அமைச்சர் கேஎன் நேரு கூறியுள்ளார்.

தொடர் மழை காரணமாக ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட தாழ்வான பகுதிகளில் மழை நீர் பாதிப்பு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.

தொடர்ந்து அப்பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளை அமைச்சர் கே .என். நேரு, பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜான் ஆல்பி வர்கீஸ் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். ஆய்வின் போது மழை நீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

The opposition parties will criticize, but Minister KN Nehru has said that the Chief Minister's greatest achievement is that the regime of this Chief Minister has done works in one year to the extent that not even a drop of rain water has stagnated in many areas of Chennai.