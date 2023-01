நீட் தேர்வு ரத்து எப்போது? நாங்க எது செய்தாலும் அது மாணவர்கள் நலனுக்கு தான்! அமைச்சர் மா.சு.விளக்கம்

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெற என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தாங்கள் எதை செய்தாலும் அது மாணவர்கள் நலனுக்காக தான் இருக்கும் எனவும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நீட் விவகாரத்தில் திமுக அரசு அரைத்த மாவையே அரைத்து வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று குற்றஞ்சாட்டி அறிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் அமைச்சர் இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு விலக்கு நடவடிக்கை தொடர்பாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் அளித்துள்ள விளக்கம் வருமாறு;

நீட் தேர்வு விலக்கு! முதல்வர் நாடகம்! அரைத்த மாவையே அரைக்கிறது திமுக அரசு! எடப்பாடி விமர்சனம்!

While Edappadi Palaniswami has issued an incriminating statement yesterday that the DMK government was grinding the same dough in the NEET issue, Minister M. Subramanian has given an explanation.