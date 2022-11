கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம்! தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கக் கூடாது -அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தவறான சிகிச்சையால் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணமடைந்த விவகாரத்தில், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் எனவும், வேறு விதமாக விஷயங்களை கிளறி விட்டு அரசியல் செய்வது தலைவர்களுக்கு நல்லதல்ல என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Teen Chennai footballer | அரசு மருத்துவர்களின் கவனக்குறைவே மாணவி உயிரிழப்புக்கு காரணம்

சென்னை அருகே வியாசர்பாடி சேர்ந்த கால்பந்து வீராங்கனையான பிரியா, கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான மூட்டு வலியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார்.

கொளத்தூர் பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் பரிசோதித்த நிலையில் அவரது வலது கால் மூட்டில் ஜவ்வு விலகி இருப்பதாக கூறியதோடு மூட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளனர். இதனால் அவரது காலில் ரத்த நாளம் பாதிக்கப்பட்டது.

மருத்துவர்களை கைது பண்ணுங்க.. பறிபோன கால்பந்து வீராங்கனை உயிர்! உடலை பெறமறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்

In the case of the death of football player Priya due to wrong treatment, Minister M. Subramanian has requested that one of the family should be given a government job and it is not good for the leaders to stir things up and do politics.