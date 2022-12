தமிழகத்தில் உரம் பதுக்கலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை! அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழக விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப போதுமான அளவு தரமான விதைகளும், ரசாயன உரங்களும் இருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மேலும், உர பதுக்கலை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Minister MRK Panneerselvam explained that there is enough quality seeds and chemical fertilizers available according to the needs of Tamil Nadu farmers.