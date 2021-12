உதயநிதி ஸ்டாலினை ஏன் அமைச்சராக்க வேண்டும்.. அமைச்சர் சா.மு.நாசர் தந்த விளக்கம்

Chennai

சென்னை : அயராது உழைக்கும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏவான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்குவதில் என்ன தவறு என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

கடந்த நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அயராது உழைத்ததாலேயே அவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கவேண்டும் என திமுகவினரும் மற்ற அமைச்சர்களும் வலியுறுத்தி வருவதாகவும சா.மு.நாசர் குறிப்பிட்டார்.

ஓமிக்ரான் பரவி வரும் நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்தாலோசித்து முடிவு எடுப்பார் என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் பேசி உள்ளார்.

English summary

Dairy Minister Sa.Mu Nazar want Chepauk MLA Udayanithi Stalin to be minister because of his workhard in the last parliamentary and assembly elections.