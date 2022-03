லஞ்ச அதிகாரிக்கு இடமாற்றம் தான் தண்டனையா? ஆவேசமான அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்.. கேமரா மீது “அட்டாக்”

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை போக்குவரத்து துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடந்த ரெய்டில் 35 லட்சம் ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் நடராஜன் இடமாற்றம் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய ஆங்கிய தொலைக்காட்சி செய்தியாளரால் கோபமடைந்த அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கேமராவை தாக்கிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகம் கட்டிடத்தில் இயங்கி வரும் போக்குவரத்து துறை ஆணையரக அலுவலகத்தில் துணை ஆணையராக நடராஜன் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

அவரது அலுவலகத்தில் பணியிட மாற்றத்திற்காக கண்காணிப்பாளராக பல லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெறுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் திடீர் சோதனை நடைபெற்றது.

English summary

An incident has taken place where Minister Rajakannanpan attacked the camera of an angry TV reporter who questioned about Nadarajan's transfer in connection with the seizure of 35 lakh rupees in a raid on the office of the Deputy Commissioner of Transport in Chennai.