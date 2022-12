சினிமாதுறையில் பிரச்சினையே வராது! ஏன்னா.. இது அமைச்சர் உதயநிதியின் துறை! அமைச்சர் சாமிநாதன் பளிச்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சினிமா துறையில் இருந்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை இருப்பதால் எனக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்காது. தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லும் கோரிக்கைகள் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அமைச்சர் சாமிநாதன் பேசியிருக்கிறார்.

திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் 25 வருடத்திற்கு மேலாக உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழாவானது சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு செய்தி துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்.

மேலும் தயாரிப்பாளர்கள் கலைப்புலி எஸ் தாணு, கலைஞானம், ஆர் கே சுரேஷ் , ஆர் பி சவுத்ரி, தேனாண்டாள் முரளி, நடிகர் ராதாரவி, நடிகை பூர்ணிமா பாக்யராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் உறுப்பினர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

English summary

Udhayanidhi Stalin, who is taking over as minister from the cinema sector, will not be too difficult for me. Minister Saminathan has said that the demands made by the producers will not be difficult for me.