பழைய அர்ச்சகர்கள், பட்டாச்சாரியார்களை வெளியேற்றும் எண்ணம் இல்லை.. அமைச்சர் சேகர் பாபு விளக்கம்

சென்னை: கோயில்களில் அர்ச்சகர்களாக உள்ள யாரையும் வெளியேற்றும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை என்றும் அர்ச்சகர்கள் நியமனத்தில் எந்த சட்டவிதிமீறலும் இல்லை என்றும் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சேகர் பாபு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்து சமய அறநிலைய துறை கட்டுப்பாட்டில் வரும் கோயில்களில் காலி பணியிடங்கள் நிரப்புவது குறித்து ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அதன் பேரில் மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான திருமண மண்டபத்தில் பணியின் போது இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் பல ஆண்டுகளாக ஓய்வூதியம் கிடைக்காமல் அல்லல்பட்டிருந்த குடும்பங்களுக்கு கடந்த 14 ஆம் தேதி ஓய்வூதியத்திற்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது.

Minister Sekar Babu says that DMk government has no motive to out the old priest after 58 were appointed.