பொற்கால ஆட்சி நடக்குது, மின்வெட்டு இல்லை! இனியும் வராது! மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உறுதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் பொற்கால ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழகத்தில் தற்போது மின்வெட்டு இல்லை எனவும் இனி வரும் காலங்களிலும் மின்வெட்டு இருக்காது என தமிழக மின்சார மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சட்டப்பேரவையில் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது கோடை காலம் தொடங்கி விட்ட நிலையில் பகல் நேரங்களில் மிகக் கடுமையாக வெயில் கொளுத்தி வருகிறது, ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் சில நாட்களாக மழையும் பெய்கிறது.

இரவு நேரங்களில் பலத்த காற்று வீசுவதால் அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் இன்னலுக்கு ஆளாவதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

உங்கள் பகுதியில் மின் தடையா? உடனடியாக இதை செய்யுங்கள்! சொல்கிறார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

English summary

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said in the assembly that the golden rule is taking place in Tamil Nadu and there is no power cut in Tamil Nadu at present and there will be no more power cuts in the future.