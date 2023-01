15,610 கோடி முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு கேபினட் ஒப்புதல்.. ‘செம’ அப்டேட் சொன்ன அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில், ரூ.15,610.43 கோடி தொழில் முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளதாகவும், இந்த திட்டங்கள் மூலம் 8,776 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தென் தமிழகத்தில் நிறைய முதலீடுகள் வந்துள்ளதாகவும், மேலும் பல முதலீடுகள் தென் தமிழகத்திற்கு வருவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறைக்கு மேலும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கக்கூடிய வகையில் அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது. நாங்கள் போகும் பாதையில் ஒளிவெள்ளமாகத் தெரிகிறது எனவும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பெருமிதத்தோடு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Industries Minister Thangam Thennarasu has said that the Tamil Nadu Cabinet has approved industrial investment projects of Rs.15,610.43 crore and these projects will create employment for 8,776 people.