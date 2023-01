ஜனவரி மாதம் முழுவதும் தமிழகமெங்கும் திருவிழா தான்! கொண்டாட்டத்துக்கு பஞ்சமிருக்காது! நீளும் லிஸ்ட்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஜனவரி மாதம் வந்துவிட்டாலே தமிழ்நாடு முழுவதும் விழாக்கோலம் பூணக்கூடிய காட்சிகளை காணலாம் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழர் விருதுகள், ஜல்லிக்கட்டு, சென்னை சங்கமம், புத்தக கண்கண்காட்சி, அயலக தமிழர் திருநாள், சர்வதேச சென்னை புத்தக கண்காட்சி, தமிழர் விருதுகள், சென்னை இலக்கிய விழா, என இம்மாதம் முழுவதும் எண்ணற்ற விழாக்களும், நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறவுள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியதாவது;

சவுத்துக்கு 'செம’ திட்டம்! விண்வெளி தொழில் பூங்கா அமைக்க இஸ்ரோவுடன் ஆலோசனை.. தங்கம் தென்னரசு தகவல்!

English summary

Minister Thangam Thennarasu has said that once January arrives, we will see scenes of festive celebrations all over Tamil Nadu.