திமுக தலை மீட்டிங்கை உற்று கவனித்த காங். பாஜகவுடன் நெருக்கம்? “டவுட் கிளீயர்” அழுத்தம் திருத்தம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, சென்னை வந்த நிலையில், திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்துப் பேசியதை, பாஜக மட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சியும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வந்தது.

மம்தா பானர்ஜி, பாஜக கட்சியுடன் இணக்கமான போக்கை கையாண்டு வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், தங்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் ஸ்டாலின் மம்தாவை சந்திப்பதை காங்கிரஸ் கட்சி கேள்விகளோடு பார்த்தது.

எனினும், இந்தச் சந்திப்புக்குப் பிறகு பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், தாங்கள் அரசியல் பேசவில்லை என அழுத்தம் திருத்தமாகத் தெரிவித்துள்ளார். காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணியில் எந்த குழப்பங்களும் இல்லை என்பதை கிளீயராகவே ஸ்டாலின் சொல்லி இருக்கிறார் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

இல.கணேசன் வீட்டு விஷேசம்..மம்தா, ஸ்டாலின், தமிழிசை சௌந்தரராஜன்,ரஜினி..ஒன்றிணைந்த தலைவர்கள்

மேற்கு வங்க பொறுப்பு ஆளுநராக உள்ள இல.கணேசனின் இல்ல விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி சிறப்பு விமானம் மூலமாக நேற்று சென்னை வந்தார். தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை ஆழ்வார்பேட்டை சித்ரஞ்சன் சாலையில் உள்ள அவரது முகாம் அலுவலகத்தில் மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்தச் சந்திப்பின்போது பெங்காலி ஸ்வீட்டுகளை ஸ்டாலின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கினார் மம்தா பானர்ஜி. "Rule of the Commoner" DMK and the formation of political in Tamilnadu in 1949 to 1967 என்ற புத்தகத்தை மம்தாவுக்கு பரிசாக வழங்கினார் மு.க.ஸ்டாலின்.

English summary

While West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee met the DMK chief and Chief Minister M.K.Stalin, not only the BJP but also the Congress Party was closely watching . However, political observers say that after this meeting, Stalin cleared Congress's doubts.