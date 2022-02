செல்லாது... செல்லாது... உள்ளாட்சி தேர்தலை மீண்டும் நடத்த கமல்ஹாசன் கோரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுகவும், அதிமுகவும் ஜனநாயகத்தை கேலிக் கூத்தாக்கிவிட்டதாகவும், உள்ளாட்சித் தேர்தலை ரத்து செய்துவிட்டு மறுவாக்குப் பதிவு செய்வதே நியாயமானதாக இருக்கும் என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார். கிராம சபை கூட்டங்களைப் போல் நகர சபை கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடந்தது. இதில் பெரும் 60. 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் ஜனவரி 22ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

இது கூட தெரியல..அண்ணாமலை எப்படி ஐபிஎஸ் வேலை பார்த்தார் என வியப்பாக இருக்கிறது..திமுக எம்.பி. கிண்டல்

பெரும்பாலும் தேர்தல் அமைதியாக நடந்து முடிந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் சிறு சிறு பூசல்கள் ஏற்பட்டதால் அந்த இடங்களுக்கு மறுவாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது. அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் 7 வார்டுகள் உட்பட தமிழகத்தில் 5 வார்டுகளில் 7 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. நாளைய தினம் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

English summary

Kamal Haasan, chairman of the Center for People's Justice, said the DMK and AIADMK had galvanized democracy and that it would be fair to cancel the local elections and re-register. He also demanded that city council meetings be held in the same manner as village council meetings.