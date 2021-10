ஓட்டுக்கு 1000, காமாட்சி விளக்கு.. சட்டசபை தேர்தலை மிஞ்சும் பண மழை.. ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வேற லெவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் நடைபெறும் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி வாக்காளர்களுக்கு சரமாரியாக பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றுள்ளது.

சட்டசபை தேர்தல்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு ஒரு சில இடங்களில் ஒரு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருநெல்வேலி, விழுப்புரம் , கள்ளக்குறிச்சி, தென்காசி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

முதல் கட்டமாக இன்று 9 மாவட்டங்களில் உள்ள 39 ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட 78 மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் 755 ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் 1577 கிராம ஊராட்சி தலைவர் 12,252 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுவருகிறது.

English summary

Many party candidates are giving money to getting vote in Tamil Nadu local body election 500 rupees 1000 rupees are giving to the voters in many areas.