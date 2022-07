பொக்கிஷம்! பேனா விலை என்னவோ ஒன்றரை லட்சம்தான்.. ஆனால் அது அப்பாவுடையதாச்சே.. விஜய் வசந்த் உருக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பேனாவின் விலை என்னமோ ஒன்றரை லட்சம்தான். ஆனால் இந்த பேனாவை அப்பாவின் நியாபகமாக பயன்படுத்தி வந்தேன் என கன்னியாகுமரி எம்பி விஜய் வசந்த் உருக்கமாக தெரிவித்திருந்தார்.

கன்னியாகுமரியின் எம்பியாக இருந்தவர் எச் வசந்தகுமார். இவர் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இவர் கொரோனா காலத்தில் தனது தொகுதிக்குள்பட்ட மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது. இதையடுத்து சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வசந்தகுமார் சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி மறைந்தார்.

பேனா தொலைஞ்சு போச்சு! போலீஸில் புகாரளித்த விஜய் வசந்த் எம்பி! ஆமா அந்த பேனா விலை எம்புட்டு தெரியுமா?

English summary

Kanyakumari MP Vijay Vasanth says that missed pen was used by his father H Vasanthakumar. On his memory he also used that pen.