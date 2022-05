பெட்ரோலில் சுடர் விடும் பொய்கள்! பம்மாத்து காட்டும் பாஜகவின் விலை குறைப்பு நாடகம்! முரசொலி விளாசல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெட்ரோல் விலையை பிரதமர் குறைத்து விட்டார் என்று அனைத்து ஊடகங்களும் செய்திகள் வெளியிடுகின்றன. விலையை இவர்கள் குறைத்து விட்டார்கள் என்றால், இதுவரை கூட்டியவர்களும் அவர்கள்தானே என முரசொலி தலையங்கத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் சாமான்ய மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகிவந்த நிலையில் கடந்த 40 நாட்களாக விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி இருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 9.50 ரூபாயும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 7 ரூபாயும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி ரூ.8ம், டீசல் மீதான கலால் வரி ரூ.6ம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது

English summary

