இந்தியா முழுக்க பணவீக்கம் அதிகரித்தாலும் தமிழகத்தில் குறைவு! இதுதான் திராவிட மாடல்.. முரசொலி குட்டு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியா முழுமைக்குமான பணவீக்கம் அதிகமாகி உள்ளது. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமான பணவீக்கம் குறைந்துள்ளது. இதுதான் 'திராவிட மாடலின்' சாதனையாகும் என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி தலையங்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள தலையங்கத்தில்,' "இந்தியா முழுமைக்குமான பணவீக்கம் அதிகமாகி உள்ளது. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமான பணவீக்கம் குறைந்துள்ளது. இதுதான் 'திராவிட மாடலின்' சாதனையாகும்! இந்தச் சாதனை என்பது ஏதோ பொருளாதாரச் சாதனை அல்ல.

வெந்த புண்ணில் வேல்...ராஜீவ் கொலை வழக்கில் எஞ்சிய 6 தமிழரை விடுதலை செய்ய ஜி.கே.வாசன் எதிர்ப்பு

சமூக- அரசியல் சாதனைதான் பொருளாதாரச் சாதனைக்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது திராவிட மாடல் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லி வருவது இதனால்தான்.

English summary

Inflation is high across India. Inflation has come down only in Tamil Nadu. This is the achievement of the 'Dravidian model', according to an editorial in the DMK's official daily Murasoli.