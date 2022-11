புதுச்சேரியில் பதுங்கிய தமிழிசை! இது உங்களுக்கு அசிங்கத்தை ஏற்படுத்தும்! விடாமல் சீண்டும் முரசொலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குடைச்சல் கொடுக்கப் பார்த்த தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசையை அங்கிருந்து துரத்தி விட்டார். புதுவையை புகலிடமாகக் கொண்டு பதுங்கி விட்டார் தமிழிசை எனவும், கட்சிகளை உடைப்பதும், ஆட்சிகளைக் கவிப்பதும், பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையிலும் ஆட்சிகளை அமைப்பதும் அவர்களுக்கு கை வந்த கலை என பாஜவை முரசொலி தலையங்கம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சி எம்எல்ஏக்களிடம் பாஜக குதிரை பேரம் நடத்தியதாகவும், டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாரிடம் குஜராத் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் பகிர் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

இந்நிலையில் பாஜக குதிரை பேர அரசியல் நடத்தி வருவதாகவும், ஆளுநர்களை வைத்து மிரட்டிப் பார்க்கும் அரசியல் உங்களுக்கு அசிங்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பாஜகவை திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

உங்கள் எல்லை தெலுங்கானா.. தமிழகத்தில் வீரத்தை காட்டாதீர்.. ஆளுநர் தமிழிசைக்கு முரசொலி அட்வைஸ்!

English summary

The Mursoli editorial has strongly criticized the BJP as a refuge for Tamilisai who have taken Puduvai as their refuge and they have found it a skill to break up parties, overthrow regimes, and establish regimes without a majority.