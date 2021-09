18 வயது பெண்.. வீட்டிற்குள் நுழைந்த மாந்திரீகன்.. மண்குடுவையில் ஸ்பெஷல் பூஜை.. இறுதியில் நடந்த ஷாக்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பில்லி சூனியம் எடுப்பதாக சொல்லி, 18 வயது பெண்ணிடம் தாலி செயினை நூதனமாக கொள்ளை அடித்த நபரை சென்னை போலீசார் தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சமீப காலமாகவே சென்னையில் குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.. கொரோனா காலம் என்றும் பார்க்காமல், இந்த குற்றங்கள் பெருகி கொண்டே போகிறது.

சென்னை காவல்துறை 3 ஆக பிரிக்கப்படுகிறது.. உருவானது தாம்பரம், ஆவடி ஆணையரகங்கள்...முதல்வர் அறிவிப்பு

ஒருபக்கம் கொலை, பலாத்காரம், கொள்ளை போன்ற வன்முறைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது என்றால், மற்றொரு புறம், நரபலி, பில்லி, சூனியம், மாந்திரீகம் என வேறொரு வகையில் குற்றங்கள் பெருகி வருகிறது.

Chennai police are searching for the man who allegedly robbed an 18-year-old girl of her gold chain who was alone in the house.