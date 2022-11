அவங்க சின்ன புள்ள.. எளிய விளிம்பு நிலையில் இருந்து வந்துருக்காங்க! மேயர் பிரியாவுக்கு சீமான் ஆதரவு!

Chennai

சென்னை : சென்னை மேயர் பிரியா கொசு வழங்கும் விழா என பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதிலளித்த நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், கொசுவை ஒழிக்க வலை வழங்கும் விழா என சொல்வதற்கு பதிலாக கொசு வழங்கும் விழா" என்று சொல்லிட்டாங்க. அதை போய் பெரிய குறையா எடுத்துக்க கூடாது என கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் மிகப் பழமையான சென்னை மாநகராட்சியின் இளம் வயது மேயராக திமுகவைச் சேர்ந்த பிரியா கடந்த மார்ச் மாதம் பதவியேற்றார். கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்களை மேயராக கடந்துள்ள நிலையில் சென்னை மாநகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் பிரச்சனைக்காக நேரடியாக களத்தில் இறங்கி பணியாற்றி வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட சென்னையில் நள்ளிரவில் மழை பெய்த போது நள்ளிரவு என்றும் பாராமல் அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய பிரியா மழை நீரை வெளியேற்ற எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவுறுத்தினார்.

Naam Tamilar katchi coordinator Seeman, responding to reporters' questions about Chennai Mayor Priya's speech as a mosquito- giving ceremony, said that it should not be taken as a big mistake.