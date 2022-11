இந்தி படித்தால் வேலையா? 2 கோடி பேர் ஓட்டலில் மேஜை தான் துடைக்கிறாங்க.. பங்கமாய் கலாய்த்த சீமான்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தி படித்தால் வேலை என்றால் வடஇந்தியர்கள் 2 கோடி பேர் இங்கு வந்து சோன் பப்டி, சொட்டர் விற்பனை செய்வதோடு, சாப்பாட்டுக்கு மேஜை துடைக்கிறாங்களே. இந்தி எனும் சேட்டையை மத்திய அரசு செய்யக்கூடாது என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே தான் ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

English summary

If you study Hindi, it means job. 2 crore North Indians come here and sell Son Pabdi, Sotter and wipe the table for meals. Naam Tamilar Party coordinator Seeman said that the central government should not make a joke of Hindi.